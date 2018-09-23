Успешная революция. Адвокат Трампа заявил о революционных тенденциях в Иране из-за санкций США

Санкции США в отношении Ирана приводят к экономическим проблемам, которые могут привести к "успешной революции", считает личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани, передает Reuters.

"Я не знаю, когда мы собираемся свергнуть их. Это может быть через несколько дней, месяцев, пару лет. Но это произойдет", – заявил Джулиани на встрече, организованной Организацией ирано-американских общин, которая выступает против правительства Тегерана.

Как отмечает издание, такая позиция противоречит позиции администрации Трампа, которая раньше заявляла, что смена правительства в Тегеране не является политикой США.

"Очевидно, народу Ирана сейчас достаточно. Санкции действуют. Валюта никуда не денется. Это те условия, которые приводят к успешной революции", – добавил адвокат Трампа.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана обвинил в теракте на военном параде в Ахвазе, в результате которого погибли по меньшей мере 24 человека и более 50 получили ранения, "террористов, проплаченных иностранным режимом", в том числе США.