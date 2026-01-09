Три страны Северной Америки станут хозяевами чемпионата мира по футболу 2026 года (Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

США, Канада и Мексика вынуждены иметь дело с обоими вызовами, спортивным и экономическим, и могут жестко играть уже с самого начала, отмечает Сара Бирке, шеф-редактор бюро The Economist в Мексике, Центральной Америке и Карибском бассейне.