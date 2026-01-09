Футбол и свободная торговля. 2026-й может быть трудным годом для североамериканских лидеров — The Economist
Три страны Северной Америки станут хозяевами чемпионата мира по футболу 2026 года (Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)
США, Канада и Мексика вынуждены иметь дело с обоими вызовами, спортивным и экономическим, и могут жестко играть уже с самого начала, отмечает Сара Бирке, шеф-редактор бюро The Economist в Мексике, Центральной Америке и Карибском бассейне.
Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.
Наступного року країни Північної Америки матимуть чудову нагоду зміцнити партнерство і відсвяткувати разом. Уже в червні Мексика, США та Канада спільно прийматимуть чоловічий чемпіонат світу з футболу. А в липні ці три країни розпочнуть перегляд своєї угоди про вільну торгівлю, яка робить регіон багатшим і конкурентоспроможнішим. Чи можуть обидві події минути без ускладнень?