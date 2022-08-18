«Запад все еще опасается». Интервью с послом в Токио Корсунским — о ядерной угрозе из РФ и наращивании помощи Украине от США и Японии 18 августа, 21:38 Эксклюзив НВ Посол Украины в Японии Сергей Корсунский возле дипломатического учреждения в Токио (Фото:REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Запад по-прежнему опасается, что Россия может разрушить комфортный мир, в котором проживает Западная Европа, считает посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

В интервью Радио НВ дипломат рассказал, могут ли США нарастить военную поддержку, а Япония — гуманитарную, чтобы обеспечить победу над Россией и быстрое восстановление Украины.

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— Начнём с безопасности Украины. Ряд американских интеллектуалов обратились к власти США и призвали президента Джо Байдена «вооружить Украину, пока не поздно». Среди них, например, генерал Филипп Бридлав, Уэсли Кларк, посол Соединенных Штатов в Украине Джон Гербст, генерал-лейтенант Бен Ходжес, Уильям Тейлор, Мария Йованович, которая также была послом Соединенных Штатов в Украине, Курт Волкер. Это все известные имена, и они выразили свою обеспокоенность происходящим. Как вы оцениваете этот сигнал американских военных, стратегов, аналитиков, интеллектуалов?

— При всей огромной, реально беспрецедентной помощи, которую оказывают Соединенные Штаты Украине, мы четко понимаем, что масштабы этой помощи ровно столько, чтобы сдерживать нашествие, наносить серьезный вред россиянам, Вооруженным силам России, особенно на оккупированных территориях Украины, но они все еще недостаточны для того, чтобы перейти в решающее наступление и начать освобождение этих территорий.

Россия — это колхоз на глиняных ногах, когда они не могут ни выставить профессиональную армию, о которой они всему миру рассказывали, ни соответствующие вооружения. При этом они способны достаточно долго наносить серьезный ущерб и серьезные потери Украине, разрушая инфраструктуру, убивая мирных жителей. С такой болью каждый день видишь эти сообщения из Харькова, из Одессы, особенно будучи так далеко, не имея возможности лично принять участие в том, чтобы сдерживать это нашествие. Больно смотреть на это.

Но мы понимаем, что в России эта стратегическая глубина существует, к сожалению. Они сейчас перевели свой военно-промышленный комплекс на работу в круглосуточном режиме. Конечно, они производят технику позавчерашнего дня, но она убивает. Поэтому, конечно, мы бы хотели иметь современное оружие, которое бы сделало невозможным любые дальнейшие подвижки.

За последние два месяца никаких изменений на линии столкновения, там, где идут основные боевые действия, не происходит. Украинские вооруженные силы отлично держат эту линию и отбивают эти атаки. Но мы понимаем, что русские перегруппировываются, готовятся. Они будут делать все, чтобы Путину на его 70-летие (будь оно проклято) доставить подарок в виде территорий, каких-либо успехов.

Поэтому сейчас, я думаю, все мысли украинской стороны [сконцентрированы] на том, чтобы иметь достаточный запас резерва на случай активных действий России с тем, чтобы не только сдержать, а отбросить, и как мы все надеемся, перейти в контрнаступление и освободить по крайней мере Херсон, начать движение по освобождению юга Украины

В этом случае такой призыв к официальной администрации США оправдан, потому что администрация, при всей абсолютно беспрецедентной помощи, теоретически могла бы ускорить предоставление Украине необходимого вооружения.

— В чем стратегия вооружать Украину настолько, чтобы сдерживать, чтобы страна не погибла, а не уже решила этот вопрос? Или это страх перед ядерным потенциалом? Или это то, что называют опасениями какой-то масштабной эскалации? Что сдерживает решать вопросы российской оккупации гораздо более энергично?

— Вы правы, это все вместе. И конечно, никто же не верит ни единому слову ни Путина, ни [министра обороны РФ Сергея] Шойгу, ни [министра иностранных дел Сергея] Лаврова о том, что нет никаких планов использования ядерного оружия. Все это вздор. Мы все это слышали много раз, особенно до 24 февраля.

Помню, как я и многие украинские дипломаты следили за каждым официальным заявлением, сделанным в Совете безопасности ООН, послами России в разных странах, в том числе послом России в Японии. И многие другие официальные лица говорили: «Да какое нападение, какая война, о чем вы говорите?» И все это произошло.

То же сегодня происходит, когда они говорят «какое ядерное оружие, мы не видим никакой необходимости, нет никаких предпосылок». Такая опасность существует, она реальна. Так же, как реальна опасность ядерной катастрофы на Запорожской атомной станции, о чем мы уже много месяцев говорим. И только сейчас наконец-то мир обратил на нее соответствующее внимание. Мы не можем быть уверены в том, что любые гарантии или заверения, которые дает Россия, будут исполнены.

Поэтому понятно: Запад все еще опасается, не понимает до конца масштаб этой катастрофы, этой войны. Он по-прежнему опасается, что Россия может применить шаги, которые окончательно разрушат прекрасный комфортный мир, в котором проживает западная Европа, Европейский Союз. И только наши ближайшие соседи прекрасно понимают, что может произойти. Поэтому мы и видим такую беспрецедентную поддержку от Польши, Словакии, Словении, стран Балтии, которые рядом с нами. Они-то точно знают, что произойдет.

Думаю, к сожалению, все это является представлением, что в какой-то момент времени Путин остановится.

Есть разные мнения на этот счет, в частности такие, которые говорят, что вроде бы окружение Путина (как в свое время окружение Гитлера искало в Швейцарии каких-то сепаратных переговоров) ищет каких-то переговоров с Западом для того, чтобы сохранить лицо или что-то такое. Честно говоря, ни одному слову ни одного человека я бы не верил. Нет никаких оснований полагать, что они искренне рассматривают эту так называемую специальную операцию как ошибку.

Скорее всего, эта так называемая либеральная часть российского общества ненавидит Украину, считает, что мы недострана, недонарод, недокультура. Поэтому я думаю, что единственный способ — это все-таки соответствующее вооружение украинских Вооруженных сил и сопротивление, которое мы должны организовать для того, чтобы силой заставить эту орду вернуться назад на свою территорию и прекратить угрожать Украине и другим странам Европы.

— Это обращение американских известных людей, политиков будет способствовать тому, чтобы администрация Соединенных Штатов увеличила помощь Украине?

— Как в каждом публичном обращении, здесь есть элемент пиара и элемент самоидентификации. Я почему-то абсолютно уверен, что администрация Байдена очень хорошо понимает, особенно после публикаций The Washington Post и той информации, которая предшествовала этой войне. Они ясно осознают, с кем и с чем имеют дело.

Просто есть определенные традиции в Соединенных Штатах — создание публичного мнения, определенное давление на своих оппонентов. Если мы посмотрим это обращение, оно в большинстве своем из демократического лагеря происходит. Скорее всего, речь идет о том, чтобы усилить позицию администрации Байдена в Конгрессе.

В Соединенных Штатах новый денежный год начинается осенью. Сейчас формируется бюджет на следующий год, и этот бюджет, безусловно, будет касаться поддержки Украины.

То же самое происходит и в Японии, мы отслеживаем такой же процесс.

Такие обращения показывают позицию интеллектуальной части общества, к которой прислушиваются, в поддержку следующих бюджетных шагов, которые в следующем году должны обеспечивать нашу обороноспособность.

Надо это рассматривать скорее как внутриполитический процесс в США, свидетельствующий о том, что необходимо поддержать формальную позицию администрации общественным мнением. Почему бы не выступить части бывших высокопоставленных чиновников США и членов Конгресса США, которые демонстрируют, что Украина нуждается и заслуживает дополнительной поддержки в следующем году, потому что война никуда не делась и будет продолжаться. Надо бороться до конца.

— Япония хоть и находится на дальнем-дальнем Востоке, но она является частью западной цивилизации по своей политике, по оборонной концепции. Как вы думаете, Япония могла бы помочь Украине в военном плане?

— К сожалению, по поставкам вооружений, то это на сегодняшний день невозможно в связи с наличием 9-й статьи Конституции Японии, которая отрицает войну как способ разрешения международных споров. Далее это влечет целый ряд правительственных решений и регуляций, которые делают невозможным поставки оружия.

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В то же время могу сказать с абсолютной уверенностью, что Япония оказывала, оказывает и будет оказывать поддержку нелетальными средствами нашим Вооруженным силам. Эта поддержка предоставляется и сейчас, и сегодня. Он может быть более весомым, менее весомым, более присутствующим в публичном пространстве или менее присутствующим, но поверьте, что Япония оказывает очень серьезную помощь и мы каждый день продолжаем эту работу с ними. Это будет продолжаться, в этом нет сомнений.

Есть политическое решение [Большой] Семерки, которое говорит о том, что Украина будет получать помощь до тех пор, пока не победит. И это чрезвычайно важное решение, которое было принято, которого страны Семерки придерживаются.

Япония с 1 января будет возглавлять Семерку в следующем году. Мы уже работаем с ней, чтобы не только это решение, а дополнительные шаги были предусмотрены на восстановление Украины, в ее поддержку.

С Японией мы говорим скорее не об оружии, а об участии в реконструкции Украины, потому что это сильная сторона Японии. Она один из крупнейших в мире провайдеров помощи, один из крупнейших в мире не инвесторов, а тех стран, которые участвуют в международных финансовых учреждениях и предоставляют кредиты на восстановление в поддержку. Япония, безусловно, будет играть эту роль в отношении Украины, нет никакого сомнения. И мы должны это использовать, это и делается.

Есть такое понимание, что Япония, если не дает военную помощь, все остальные виды помощи (гуманитарной, на восстановление) будут с японской стороны очень сильными, выразительными и весомыми. Для нас это не менее важно. Потому что есть определенные нюансы, связанные с достаточно сложной историей Японии во время Второй мировой, ее определенным искуплением после произошедшего. Японцы очень болезненно относятся к любым упоминаниям о войне, о каких-то вооруженных конфликтах. Но что касается гуманитарной, мирной помощи — трудно преувеличить роль Японии.

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