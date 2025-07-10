Зеленский заявил о планах привлечь более 30 стран и сотни компаний в украинский сектор ПВО и дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении привлечь в украинский сектор производства беспилотников и систем противовоздушной обороны более 30 стран и несколько сотен компаний.

Во время конференции в Риме президент подчеркнул, что речь идет не только о странах Европы и США.

«Сегодня на этой конференции представлены более 30 стран и сотни компаний. И мы должны достичь точки, когда сектор противовоздушной обороны и дронов Украины будет поддерживаться более чем 30 странами и сотнями компаний — не только из Украины, но и из Европы, США и других стран», — сказал он.

Зеленский отметил, что в конференции принимает участие около 500 компаний и призвал их обратиться к украинской команде для получения подробной информации.

«Украина имеет одни из самых современных в мире технологий дронов как для наступления, так и для обороны. Мы готовы поделиться этим опытом и этими технологиями с нашими партнерами. Украине нужны инвестиции — вам нужны навыки и технологии. Все, что мы сейчас строим для защиты Украины, поможет защитить и вас», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что РФ атакует Украину ежедневно и страна нуждается в защите.

«Мы должны сосредоточиться в первую очередь на том, чтобы остановить российские дроны и ракеты. Это означает увеличение поставок средств противовоздушной обороны и инвестиций в дроны-перехватчики, системы противовоздушной обороны и ракеты. Я призываю всех наших партнеров — увеличить ваши инвестиции. Когда Россия усиливает свои атаки, мы не можем иметь дефицита финансирования для производства дронов», — сказал Зеленский.

8 июля Зеленский сообщил, что министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский получили поручение усилить сотрудничество с Соединенными Штатами по получению средств защиты, в частности систем противовоздушной обороны.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Украинский лидер отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», и они обсудили возможности по ПВО и договорились работать над увеличением защиты неба.

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.