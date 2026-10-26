Сибига о заявлениях Ушакова: Россия не будет вести серьезных переговоров, пока верит, что США заставят Украину капитулировать

Для завершения войны в Украине необходимо оказывать давление на страну-агрессора Россию, а не на страну, которая защищается. Пока РФ считает, что кто-то может принудить Украину к капитуляции, она не согласится на серьезные мирные переговоры.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя заявления помощника российского диктатора Юрия Ушакова.

Накануне Ушаков признал, что Москва надеялась, что после саммита в Анкоридже на Аляске администрация Дональда Трампа «сможет что-то навязать и заставить Киев выполнить» для достижения соглашения, но пока это не удается. Ушаков утверждает, что давление на Киев должно подкрепляться «разговорами с Европой», которая полностью поддерживает Украину.

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«Пока Россия будет считать, что может достичь целей своего вторжения — целей, которых она не может добиться на поле боя, — за счет того, что кто-то принудит Украину к капитуляции, она не согласится на серьезные переговоры», — отметил Сибига.

Он считает сохранение давления на Россию решающим фактором для окончания войны. Мир с позиции силы, по словам министра — единственная работающая стратегия. Но эта сила должна быть направлена против РФ.

«Эту войну невозможно закончить, остановив сопротивление Украины. Её можно закончить лишь путем прекращения атак агрессора», — подчеркнул Сибига.

25 октября Ушаков также заявил, что запланированная на ноябрь встреча в трехстороннем формате Украина — РФ — США будет «предварительной» и завышенных ожиданий от нее быть не должно.

Как известно, новые переговоры должны состояться в Абу-Даби в начале ноября. Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не пойдет на компромиссы в вопросе территорий. По его словам, это «красная линия», которая может обсуждаться только на уровне лидеров.