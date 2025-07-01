Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 июля официально прекратило администрирование программ иностранной помощи. Частью программ будет управлять Госдеп США.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио на платформе Substack.

Как отмечает Рубио, программы иностранной помощи, которые соответствуют политике администрации Дональда Трампа и продвигают интересы США, будет администрировать Госдеп.

Реклама

«Мы не будем извиняться за признание того, что давняя преданность Америки гуманитарной помощи и экономическому развитию за рубежом должна быть направлена на продвижение внешней политики Америка превыше всего», — считает Рубио.

По его словам, такой шаг позволит реализовывать эти программы с «большей подотчетностью, стратегией и эффективностью».

«Там, где когда-то была радуга неузнаваемых логотипов на жизненно важных вещах, теперь будет один узнаваемый символ: американский флаг. Получатели [помощи] заслуживают того, чтобы знать, что оказанная им помощь — это не подачка от неизвестной неправительственной организации, а инвестиция американского народа», — добавил Рубио

Ранее Reuters со ссылкой на исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet писало, что значительное сокращение финансирования USAID или его возможная отмена может повлечь более 14 миллионов смертей к 2030 году.

Приостановление Дональдом Трампом зарубежной помощи — что известно

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении международной помощи на 90 дней еще в первый день своего возвращения в Белый дом, 20 января, «для оценки соответствия национальным интересам и целям американской внешней политики».

27 января Суспільне, ссылаясь на пресс-службу USAID, сообщило, что агентство приостановило финансирование всех программ и проектов без исключений на 90 дней.

3 февраля американский миллиардер Илон Маск, которого Дональд Трамп назначал главой Департамента эффективности правительства, заявил о работе над закрытием USAID.

Телеканал CNN позже сообщил, что главный офис USAID в Вашингтоне закрыли, о чем сотрудников известили по электронной почте.

5 марта Верховный суд США отклонил экстренную просьбу президента Трампа о приостановлении почти $2 млрд иностранной помощи.

10 марта госсекретарь США Марко Рубио объявил об официальном закрытии 83% программ USAID — после проведения шестинедельной проверки.

9 апреля агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что администрация Трампа приняла решение возобновить как минимум шесть недавно отмененных программ иностранной помощи США с целью оказания экстренной продовольственной поддержки.

Во время выступления в Белом доме вместе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, Трампа спросили о его решении сократить большинство программ иностранной помощи. В ответ он признал, что это сокращение существенно сказалось на Африке.