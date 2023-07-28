USAID предоставит Украине БПЛА Skydio для документирования военных преступлений РФ 28 июля, 09:03 Разрушения после масштабной атаки РФ на Одессу 23 июля (Фото:Горсовет Одессы)

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о передаче Генеральной прокуратуре Украины девяти беспилотников Skydio. Они помогут задокументировать военные преступления России, совершенные в Украине.

Соответствующее заявление сделали в пресс-службе USAID.

Отмечается, что беспилотники Skydio имеют камеры с разрешением 4K, которые будут использоваться для фото- и видеосъемки для документирования военных преступлений.

Видео дня

В USAID сообщили, что эти беспилотники являются «критически важными», поскольку они «помогут установить справедливость» для тех, кто пережил военные преступления и нарушения прав человека, совершенные Вооруженными силами РФ.

На прошлой неделе администратор USAID Саманта Пауэр во время визита в Одессу объявила о дополнительной поддержке в размере 250 миллионов долларов.

Ранее газета NYT сообщала, что президент США Джо Байден тайно приказал американскому правительству делиться с Международным уголовным судом информацией о военных преступлениях России в Украине.



Тогда сообщалось, что речь идет о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине, а также о принудительной депортации украинских детей с оккупированных территорий.

Некоторой информацией, как утверждает NYT, американская сторона уже поделилась с украинскими прокурорами, но не с судом Гааги.

15 мая сообщалось, что в Гааге создадут специальный Реестр разрушений для фиксирования убытков, которые войска РФ нанесли Украине с начала полномасштабного вторжения.

По данным Офиса генпрокурора, в Украине уже зарегистрировано 98 100 преступлений агрессии и военных преступлений, из них более 95 тысяч — по статье о нарушении законов и обычаев войны.