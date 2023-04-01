Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предложили возглавить НАТО в октябре — СМИ 1 апреля, 06:39 Урсула фон дер Ляйен (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Несколько стран НАТО предложили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен возглавить Альянс в октябре 2023 года.

Об этом сообщает The Sun.

Срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в конце сентября 2023 года и он не намерен предлагать его продление.

Издание отмечает, что против кандидатуру фон дер Ляйен может выступить Великобритания из-за «ее плохого послужного списка во главе Минобороны Германии». Также на должность генсека НАТО может претендовать глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

Видео дня