Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предложили возглавить НАТО в октябре — СМИ

1 апреля, 06:39
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Урсула фон дер Ляйен (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Урсула фон дер Ляйен (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Несколько стран НАТО предложили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен возглавить Альянс в октябре 2023 года.

Об этом сообщает The Sun.

Срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в конце сентября 2023 года и он не намерен предлагать его продление.

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Издание отмечает, что против кандидатуру фон дер Ляйен может выступить Великобритания из-за «ее плохого послужного списка во главе Минобороны Германии». Также на должность генсека НАТО может претендовать глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Урсула фон дер Ляйен

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