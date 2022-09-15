Зеленский вручил главе Еврокомиссии Орден князя Ярослава Мудрого 15 сентября, 13:59 Зеленский наградил Урсулу фон дер Ляйен государственным орденом (Фото:Ursula von der Leyen/Twitter)

В четверг, 15 сентября, президент Украины Владимир Зеленский вручил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен Орден князя Ярослава Мудрого I степени.

Об этом она сообщила во время визита в Киев.

«Это большая честь. Я принимаю его от имени всех граждан ЕС. И как символ нашей крепкой связи», — написала фон дер Ляйен в Twitter.

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15 сентября фон дер Ляйен прибыла в Киев с рабочим визитом. Это ее третий приезд в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Она обсудит с Зеленским сближение европейского и украинского рынков.

Первый раз фон дер Ляйен приехала 8 апреля вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Тогда она передала Зеленскому опросник для получения статуса кандидата в ЕС.

Второй раз она посетила Украину 11 июня, чтобы подвести итоги совместной работы, необходимой для восстановления и прогресса Киева на его европейском пути.

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