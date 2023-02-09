В ближайшие дни ЕС объявит десятый пакет санкций против РФ: в него войдут российские пропагандисты 9 февраля, 15:53 Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что о наказании пропагандистов просил Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшее время ЕС введет десятый пакет санкций против РФ.



Новые санкции, в частности, будут включать российских пропагандистов. Такую просьбу ранее озвучивал президент Владимир Зеленский.

«Справедливый мир также подразумевает ответственностью Россия должна заплатить за причиненные разрушения и кровь, которую она пролила. В следующие дни мы предложим десятый пакет санкций. Первое — мы применим санкции к ряду политических и военных лидеров, но также, дорогой Владимир, мы очень внимательно слышали вас в Украине, мы будем преследовать путинских пропагандистов, потому что их ложь отравляет общественное пространство в России и за рубежом. Вы на этом настаивали, мы услышали вас», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

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Инфографика: NV

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза работают над десятым пакетом санкций против России, которые начнут действовать к годовщине российского вторжения — 24 февраля.

Отмечается, что часть стран ЕС требует ускорить процесс и ограничить сотрудничество с РФ в сфере ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с Беларусью, помогающей кремлю в войне.

В то же время, есть страны, чьи представители не спешат и не готовы говорить, какие новые ограничения могут быть применены.