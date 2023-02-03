Урсула фон дер Ляйен сходила на почту в Киеве, где украинцы обменивают лампочки. Обещает 35 миллионов LED-ламп 3 февраля, 15:57 Урсула фон дер Ляйен и Денис Шмигаль посетили Укрпочту на Крещатике (Фото:Denys Shmyhal/Twitter)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в пятницу, 3 февраля, посетили почту в Киеве, где украинцы могут обменять старые лампы на LED.

Об этом говорится в ее Twitter.

«Вместе мы делаем Украину светлее! Украинцы могут обменять свои старые лампы на почте на энергоэффективные светодиодные лампы. ЕС с удовольствием предоставляет 35 миллионов таких ламп. Каждый сэкономленный киловатт энергии ценен для противодействия энергетической войне России», — заявила фон дер Ляйен.

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Шмыгаль сообщил, что за первые три дня на Укрпочте обменяли уже более чем 750 тысяч ламп. На следующей неделе обещают распределят в регионах еще 6 миллионов.

Ранее Еврокомиссия обещала профинансировать закупку около 30 миллионов энергосберегающих LED-ламп для Украины. Программа по обмену стартовала 30 января. Совершеннолетние украинцы могут бесплатно обменять 5 старых ламп накаливания на LED-лампы. Более подробную инструкцию можно прочитать тут.

В Минэкономики объясняли, что благодаря замене лампочек на 7−10% удастся снизить потребление электроэнергии в моменты пиковой нагрузки на энергосистему.

