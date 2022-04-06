Глава Еврокомиссии призвала еще больше ужесточить санкции против РФ за ее военные преступления

6 апреля, 11:29
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Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что РФ придется нести ответственность за свои действия (Фото:Kenzo Tribouillard/REUTERS)

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что РФ придется нести ответственность за свои действия (Фото:Kenzo Tribouillard/REUTERS)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к еще большему ужесточению санкций против кремлевского режима за его военные преступления в Буче и других городах Украины.

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Об этом она сказала во время своего выступления в среду, 6 апреля.

«Мы все видели кадры из Бучи. Вот что происходит, когда путинские солдаты оккупируют украинскую территорию. Они называют это освобождением. Я называю это военными преступлениями. Российским властям придется за них ответить. Мы должны снова усилить давление на Путина и правительство РФ», — заявила фон дер Ляйен.

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По ее словам, сейчас никто не может оставаться нейтральным, сталкиваясь с такой «неприкрытой агрессией против мирных жителей», поскольку нынешние решения европейских стран определят, «как мы глобально будем относиться к таким нарушениям международного права в будущем».

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Еврокомиссия Российская агрессия Буча Санкции против России Военные преступления Урсула фон дер Ляйен Война России против Украины

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