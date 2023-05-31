Фон дер Ляйен призвала «тех, кто может», передать Украине дальнобойное оружие

31 мая, 12:40
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Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны передать Украине дальнобойное оружие, если у них есть такая возможность.

Об этом она заявила во время выступления на Международном форуме по безопасности в Братиславе в среду, 31 мая.

По словам фон дер Ляйен, предоставление военной помощи — насущная потребность Киева. Поэтому, говорит она, и приняли Акт по поддержке производства боеприпасов о производстве боеприпасов (ASAP).

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«Мы хотим подтолкнуть нашу оборонную промышленность к наращиванию производства крайне необходимых 155-миллиметровых и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. А те, кто может, должны предоставить дальнобойную артиллерию и системы вооружения, которые помогут Украине преодолеть разрыв в дальности действия с оккупационными войсками», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Также она заявила о поддержке тренировок для украинских военных и пообещала, что до конца 2023 года подготовят 30 тысяч бойцов.

11 мая CNN сообщил, что Лондон уже предоставил Киеву несколько дальнобойных авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Украина их уже успешно применяет. Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о готовности передать Киеву ракеты, дальность которых «позволит сопротивляться во время контрнаступления».

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5 мая Евросоюз согласовал выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира на закупки боеприпасов и ракет для Украины.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Оружие Вооружение Урсула фон дер Ляйен Война России против Украины

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