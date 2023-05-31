Глава Еврокомиссии предложила членам НАТО предоставить Украине гарантии безопасности на пути к членству в альянсе 31 мая, 14:09 Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила членам НАТО предоставить Украине гарантии безопасности на пути к членству в альянсе.

Об этом сообщает The Guardian.

По ее словам, члены НАТО могли бы предоставить набор гарантий, которые в совокупности представляют собой «сдерживание путем отказа», «с помощью военного оборудования, которое может укрепить Украину против будущих российских атак».

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Фон дер Ляйен заявила, что важно, чтобы была ясность в том, что «друзья Украины будут рядом в долгосрочной перспективе».

В широком смысле, сдерживание путем отказа означает убеждение противника в том, что «нападение не будет успешным, потому что оборона сильна». В то время как сдерживание путем возмездия, предыдущая концепция НАТО, означает угрозу противнику «возмездием за нападение, если оно будет осуществлено», чтобы заставить противника воздержаться от него.

20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства Украины в Альянсе нет. Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе Украины в развязанной Россией полномасштабной войне.

На Вильнюсском саммите в июле 2023 года Украина ожидает от НАТО конкретных предложений по членству и решений по гарантиям безопасности.