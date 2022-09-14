«Настало время проявить решимость». Санкции ЕС против России останутся — президент Еврокомиссии 14 сентября, 12:00 Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции ЕС против страны-агрессора России за ее вторжение в Украину останутся.

Об этом сообщает NDTV.

По ее словам, европейцы должны сохранять свою решимость в отношении Москвы.

«Я хочу четко заявить, что санкции останутся. Настало время для нас проявить решимость, а не умиротворение», — сказала фон дер Ляйен в Европарламенте.

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В среду, 14 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен посетит Киев.



Евросоюз принял седьмой пакет санкций против России 21 июля. ЕС ввел запрет на операции с золотом из РФ, включая драгоценности.

Также Евросоюз расширил список подстанционных товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию страны-агрессора или ее сектора обороны и безопасности, усилив экспортный контроль товаров двойного назначения и передовых технологий.

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