Урсулу фон дер Ляйен могут переизбрать на должность президента Еврокомиссии — Politico 8 мая, 14:59 Урсула фон дер Ляйен официально пока не выдвигала свою кандидатуру (Фото:Matthias Rietschel/Reuters)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может быть переизбрана на второй срок в 2024 году, пишет Politico.

Как говорится в материале издания, она будет исполнять свои обязанности до 2024 года, когда Евросоюз изберет новый состав Европарламента. Сама фон дер Ляйен пока не выдвигала свою кандидатуру официально.

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Голосование должно помочь определить, по крайней мере теоретически, может ли кто-то сменить ее на этом посту.

Отмечается, что правоцентристская Европейская народная партия, которая контролирует крупнейшую фракцию в Европарламенте, поддерживает фон дер Ляйен, как и консервативные партии Германии.

Президент Франции Эммануэль Макрон еще не заявил публично, поддерживает ли он переизбрание фон дер Ляйен на второй срок. Однако издание напоминает, что во многом благодаря ему фон дер Ляйен получила єту должность в 2019 году, и Макрон может снова поддержать ее.

Для утверждения фон дер Ляйен на второй срок ей необходимо получить простое большинство голосов в парламенте. У нее фактически может не оказаться серьезных конкурентов, а если ей и будет брошен серьезный вызов, то, скорее всего, со стороны крайне левых и крайне правых.

В апреле издание The Sun сообщило, что несколько стран НАТО предложили Урсуле фон дер Ляйен возглавить Альянс в октябре 2023 года. Отмечалось, что против ее кандидатуры может выступить Великобритания из-за «ее плохого послужного списка во главе Минобороны Германии». Также на должность генсека НАТО может претендовать глава Минобороны Британии Бен Уоллес.