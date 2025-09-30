Урсула фон дер Ляйен объявила о финансировании дронов для Украины со стороны ЕС (Фото: REUTERS/Johanna Geron)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о достигнутой договоренности с Украиной о выделении 2 миллиардов евро на производство дронов. Об этом 30 сентября сообщил Укринформ .

«Если мы и дальше считаем, что Украина — это наша первая линия обороны, мы должны усилить военную помощь Украине. Поэтому конкретно мы договорились с Украиной, что на дроны сейчас будет потрачено всего 2 миллиарда евро. Это позволяет Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал. И, конечно, это также позволит ЕС получить пользу от этой технологии», — подчеркнула президент Еврокомиссии.



Кроме того, она отметила, что Европа должна «дать сильный и единый ответ на вторжение российских дронов на наши границы».

Урсула фон дер Ляйен добавила, что из-за этого планируют безотлагательно принять меры для создания «стены дронов» в рамках инициативы Eastern Flank Watch.

«Мы должны двигаться вперед вместе с Украиной и НАТО», — сказала президент Еврокомиссии.

Ранее газета Financial Times написала, что после недавних вторжений России в воздушное пространство НАТО ЕС спешит потратить миллиарды на создание «стены из дронов» с помощью технологии, которая прошла боевые испытания в Украине.

Также еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявлял, что Европейский Союз планирует активно привлечь Украину к созданию «стены против дронов» на восточных границах ЕС, учитывая опыт Украины в уничтожении российских беспилотников.

Инфографика: NV

Последние российские провокации на территории стран НАТО

20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.

В связи с нарушением своего воздушного пространства страна также впервые за 34 года своего членства в ООН созывала заседание Совбеза.

19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БПЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Известно, что один из БПЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, помещение повреждено, но никто не пострадал. По данным СМИ, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

13 сентября в министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что в 18:23 самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Векэ, где он исчез с радаров. Там также указали, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.

В ночь на вторник, 23 сентября, аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании пока не выяснила.

В ночь на 25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В частности, рядом с аэропортом Ольборга расположена авиабаза, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger. На авиабазе Ольборга также дислоцируется элитное спецподразделение Jægerkorps, а на авиабазе Скридструп, где тоже зафиксировали дроны, обслуживают истребители F-16.

Вечером 25 сентября в Дании в третий раз за месяц пришлось закрывать аэропорт Ольборг из-за появления неизвестных дронов. Аэропорт уже возобновил работу, но предупреждает о возможном повторном закрытии в случае новых нарушений.

Сразу после Копенгагена, в Норвегии временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Осло после появления неизвестных дронов. Все рейсы, которые должны были приземляться там, перенаправили в другие аэропорты.