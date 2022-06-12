Глава Еврокомиссии фон дер Ляен посетила раненых украинских военных в киевской больнице
Урсула фон дер Ляен посетила раненых украинских военных в киевской больнице (Фото:@vonderleyen / Twitter)
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, прибывшая с визитом в Киев, посетила раненых на фронте украинских военных.
Видео своего визита она опубликовала в Twitter.
«Я посетила солдат, выздоравливающих в госпитале в Киеве. Несмотря на травмы, их дух не сломлен. Их решительность невредима. Это тяжелое время для Украины. Европа на вашей стороне», - написала глава Еврокомиссии.
Фон дер Ляен также прогулялась по Майдану Независимости.
В субботу, 11 июня, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во второй раз после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину прибыла с визитом в Киев. Она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которых состоялась совместная пресс-конференция.
Фон дер Ляен сообщила, что вывод о статусе кандидата для Украины будет готов к концу следующей недели.
Она также отметила необходимость укрепить украинское законодательство по борьбе с коррупцией.
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