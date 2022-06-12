Глава Еврокомиссии фон дер Ляен посетила раненых украинских военных в киевской больнице

12 июня, 00:12
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Урсула фон дер Ляен посетила раненых украинских военных в киевской больнице (Фото:@vonderleyen / Twitter)

Урсула фон дер Ляен посетила раненых украинских военных в киевской больнице (Фото:@vonderleyen / Twitter)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, прибывшая с визитом в Киев, посетила раненых на фронте украинских военных.

Видео своего визита она опубликовала в Twitter.

«Я посетила солдат, выздоравливающих в госпитале в Киеве. Несмотря на травмы, их дух не сломлен. Их решительность невредима. Это тяжелое время для Украины. Европа на вашей стороне», - написала глава Еврокомиссии.

Видео дня
https://twitter.com/vonderleyen/status/1535629781244514309?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1535629781244514309%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F06%2F11%2F7141082%2F

Фон дер Ляен также прогулялась по Майдану Независимости.

https://twitter.com/vonderleyen/status/1535673283714097155
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В субботу, 11 июня, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во второй раз после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину прибыла с визитом в Киев. Она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которых состоялась совместная пресс-конференция.

Фон дер Ляен сообщила, что вывод о статусе кандидата для Украины будет готов к концу следующей недели.

Она также отметила необходимость укрепить украинское законодательство по борьбе с коррупцией.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Киев Евросоюз Еврокомиссия Украина-ЕС Украинские военные Урсула фон дер Ляйен Война России против Украины

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