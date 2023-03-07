Урсула фон дер Ляен может претендовать на пост генсека НАТО — La Repubblica 7 марта, 14:15 Урсула фон дер Ляен (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен может претендовать на пост генсека НАТО, сообщает La Repubblica.

Издание подчеркнуло, что это произойдет при условии, если ее не переизберут в Еврокомиссию.

В материале говорится, что фон дер Ляен уже начала подготовку к такому шагу несколько недель назад.

Видео дня

Также 7 марта она отправится в Канаду и США — поездку следует «рассматривать в другом свете», то есть с возможным выдвижением в качестве кандидата на роль генсека НАТО.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что не исключает возможности выдвинуть свою кандидатуру на пост генсека НАТО.

В июле 2022 года The Telegraph сообщило, что Джонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО после отставки нынешнего главы Альянса Йенса Столтенберга, которая ожидается в сентябре 2023 года.

NYT писало, что в США основным кандидатом считают вице-премьер и главу Минфина Канады Христю Фриланд, которая имеет украинские корни.

