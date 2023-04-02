«Моральные ублюдки до сих пор сотрудничают». Интервью NV с соавтором исследования RUSI Данилюком — о работе спецслужб РФ в Украине 2 апреля, 11:16 Эксклюзив NV Надо быть нравственным уродом для того, чтобы продолжать сотрудничество со спецслужбами РФ, — Александр Данилюк (Фото:Oleksandr Danylyuk / Facebook)

В новом исследовании британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) аналитики сосредоточили внимание на деятельности российских спецслужб и нетрадиционных методах ведения войны Россией.

В материале говорится, что подготовка к вторжению в Украину и первый год войны определили, что российские спецслужбы склонны действовать шаблонно, а общая динамика их операций определяется «работой на фюрера» — Владимира Путина.

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Один из соавторов исследования — ассоциированный научный сотрудник RUSI, исследователь российских принципов гибридной войны Александр Данилюк. Radio NV пообщалось с ним, чтобы выяснить все подробности деятельности российских спецслужб в Украине и причастных к ней лиц.

— Насколько масштабной была вербовка? Как глубоко проникали и продолжают проникать российские спецслужбы в украинское общество?

— Очень глубокое проникновение. [Это утверждать] можем даже по тем фактам, которые сегодня известны, которые подтверждены теми уголовными производствами, которые и СБУ, и ДБР имеют.