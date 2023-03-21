Глава МИД Эстонии прибыл в Киев и принял участие в заседании Рады — видео 21 марта, 13:25 Урмас Рейнсалу встретился со спикером украинского парламента Стефанчуком (Фото:Руслан Стефанчук/Facebook)

Во вторник. 21 марта, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прибыл в Киев, где принял участие в заседании Верховной Рады.

Видео с заседания парламента он опубликовал в своем Twitter.

«Для меня большая честь принять участие в парламентской сессии, где озвучили благодарность Эстонии за нашу неизменную поддержку», — отметил Рейнсалу.

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Эстонский министр также сообщил, что провел встречу со спикером Рады Русланом Стефанчуком.

«Мы обсудили повышение цены войны для России, включая введение дополнительных санкций против России и снижение предельной цены на нефть», — отметил он.

Также поднимался вопрос о пути Украины в Евросоюз и НАТО.

Стефанчук на своей странице в Facebook уточнил, что обсуждалось также создание механизма возмещения вреда, причиненного РФ, создание реестра убытков и создание спецтрибунала по преступлению российской агрессии.

«Выразил надежду, что в ближайшее время будет подписана декларация президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Эстонии Каи Каллас по евроатлантической интеграции Украины. Это поможет союзникам начать дискуссию по рассмотрению заявки Украины на членство в НАТО», — резюмировал спикер украинского парламента.

Эстония поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России. За год большой войны страна уже предоставила украинской армии военную помощь на сумму почти 400 млн евро, или более 1% ВВП.

