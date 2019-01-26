Урегулирование спора о названии открывает Македонии путь в НАТО и ЕС - Помпео Сегодня, 13:10 119 Цей матеріал також доступний українською EPA В обмен на переименование Македонии Афины снимут вето с инициатив Скопье присоединиться к НАТО и ЕС EPA

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что урегулирование спора о названии Македонии позволяет ей присоединиться к НАТО и ЕС.

Его заявление приводит Bloomberg .

Помпео приветствовал решение греческого парламента о ратификации соглашения с Македонией, принятое в пятницу, 25 января.

«Лидеры Греции продемонстрировали дальновидность, мужество и настойчивость в решении спора относительно названия, что позволит будущей Республике Северной Македонии занять почетное место в НАТО и ЕС», - заявил американский госсекретарь.

«Соединенные Штаты аплодируют этой исторической возможности для продвижения стабильности, безопасности и процветания в регионе», - добавил он.

Напомним, в обмен на переименование Македонии Афины обещают снять вето на инициатив Скопье по присоединению к НАТО и Европейскому Союзу.