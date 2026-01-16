Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи 22 августа 2023 года (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Брюссель работает над предложениями по отмене системы вступления в ЕС, действовавший десятилетия и замене ее на двухуровневую модель, которая может ускорить вступление Украины в рамках любого мирного соглашения по прекращению войны.

Об этом в пятницу, 16 января, пишет газета Financial Times.

В публикации указывается, что обсуждаемый план позволит Украине присоединиться к блоку, но со значительно меньшими полномочиями по принятию решений. По словам чиновников, страна, например, будет лишена обычного права голоса на саммитах лидеров и министерских встречах.

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Предложения, которые еще в стадии обсуждений, подразумевают, что Киев получит постепенный доступ к отдельным частям единого рынка блока, его сельскохозяйственным субсидиям и внутреннему финансированию развития по достижению определенных целей после вступления.

«Это радикально изменило бы правила вступления, согласованные в 1993 году, которые требуют от стран соблюдения внушительного количества правил ЕС в самых разных сферах политики, и вступления в блок только после выполнения всех требований», — отмечает FT.

В статье также приводится комментарий выскопоставленного дипломата ЕС, чье имя не раскрывается, который указал, что эти правила были написаны более 30 лет назад. И необходимо, чтобы они были более гибкими.

«Это момент, который бывает раз в поколение, и мы должны им воспользоваться», — сказал он.

В то же время дипломаты из стран-членов ЕС и других стран, которые хотят вступить в блок, заявили, что эта концепция вызывает тревогу. Так, некоторые выражают опасения по поводу того, что это предложение может иметь негативное влияние на стабильность блока в будущем. Также это решение, по их мнению, может снизить ценность членства и вызвать недовольство других стран-кандидатов.

Кроме всего прочего, остается неясным, будет ли предложен такой же вариант другим государствам, которые в последние годы практически не достигли прогресса на пути к членству.

Неизвестно также, как это повлияет на страны Европейской экономической зоны, которые являются частью единого рынка без права голоса, или на другие страны-партнеры, не входящие в ЕС, но близкие к нему.

23 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов «базового документа об окончании войны».

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Согласно одному из пунктов, Украина станет членом ЕС в определенное конкретно определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.

Инфографика: NV

Украинский лидер также подчеркивал, что Украина рассматривает членство в ЕС как важную гарантию безопасности, даже если оно вступит в силу через несколько лет.

«Членство в Евросоюзе — это тоже приобретение части наших гарантий безопасности, и поэтому мы хотим закрепить дату — когда это произойдет. Например, это 2027 год или 2028 год — должна быть какая-то конкретика, потому что без конкретики гарантия безопасности не выглядит как действительно гарантия безопасности», — заявил он.

13 января 2026 года газета Financial Times со ссылкой на четырех чиновников сообщила, что союзники Украины во время Всемирного экономического форума, который пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января, будут давить на президента США Дональда Трампа, чтобы заручиться его личной поддержкой гарантий безопасности для Киева после прекращения огня.