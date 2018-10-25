"Управляли из космоса". Минобороны РФ обвинило США в атаке беспилотников на российскую базу в Сирии

В Министерстве обороны РФ заявили, что атакой дронов на российскую базу Хмеймим в Сирии в январе этого года руководили американские военные.

Об этом сказал замглавы ведомства генерал-полковник Александр Фомин, передает ТАСС.

"Ручное управление осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8", - заявил Фомин.

По его словам, когда беспилотники, " управляемые общей командой", наткнулись на так называемую "завесу радиоэлектронной борьбы", ими начали управлять "из космоса", направляя их в некие "дыры" в защите.

При этом каких-либо доказательств своих слов российский генерал не привел.

Напомним, 31 декабря 2017 года авиабаза Хмеймим в Сирии, которая используется российской армией, подверглась атаке. Сначала появилась информация, что ее обстреляли из минометов, однако позже стало известно, что использовались дроны.

Несмотря на заявления российских военных, что база Хмеймим полностью защищена завесой РЭБ, в результате удара беспилотников были уничтожены семь самолетов.

После этого, 8 января 2018 года, в Минобороны РФ сообщили об еще одной аналогичной атаке, заявив, что на этот раз ее удалось предотвратить.