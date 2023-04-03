«Safe house». Аналитик рассказал, как российские спецслужбы используют монастыри и церкви Московского патриархата 3 апреля, 16:16 Пророссийская литература и российские паспорта найдены СБУ в одной из епархий УПЦ МП (Фото:СБУ via Facebook)

Один из соавторов исследования британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), ассоциированный научный сотрудник RUSI, исследователь русских принципов гибридной войны Александр Данилюк в интервью Radio NV рассказал, как российские спецслужбы используют монастыри и церкви Московского патриархата.



«Сами монастыри и церкви МП использовались как то, что называется safe house — как квартиры и склады, где можно было хранить не только какую-нибудь подрывную литературу и деньги, но и непосредственно исполнителей, то есть представителей и российских спецслужб, и военных формирований, и хранить оружие», — сказал Данилюк Radio NV.

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Он напомнил, что сейчас Министерство культуры пытается осуществить осмотр Киево-Печерской лавры, но «братия Московского патриархата достаточно эффективно создает им преграды».

Аналитик также рассказал, что разыскиваемый по подозрению в госизмене бывший нардеп Андрей Деркач, который, по данным СБУ, входит в агентурную сеть ГРУ РФ, является одним из немногих светских людей, входящих в синодальный орган РПЦ, который в основном состоит из высокопоставленных священников. Он также является единственным светским украинцем, входящим в эту структуру РПЦ.

В ноябре 2022 года во время контрразведывательных мероприятий в Киево-Печерской Лавре, а также в помещениях и монастыре УПЦ МП в Ровенской области нашли пророссийскую литературу, наличные деньги в разной валюте и россиян с сомнительными документами.

Также 25 ноября 2022 года сообщалось в Черновцах в помещениях УПЦ МП нашли методички из Москвы и удостоверение оккупантов.

28 ноября 2022 года СБУ заявили, что нашли большое количество антиукраинских материалов во время мер безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ МП.



9 декабря 2022 года СБУ сообщила, что на территории Пустынно-Николаевского скита в Чернобыльской зоне оказалось 16 «подозрительных лиц», в том числе мужчины «спортивного телосложения». В спецслужбе заявили, что их пребывание там незаконно, поскольку гражданские сейчас не имеют права посещать зону отчуждения.

7 января 2023 года СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 священников УПЦ (Московского патриархата) .