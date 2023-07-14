«Оставайтесь открытым складом оружия». Кулеба заявил, что слова Уоллеса о «неблагодарности» украинцев были недоразумением 14 июля, 10:05 Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о недостаточной благодарности со стороны украинцев было «досадным недоразумением».

Об этом он сказал в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона в пятницу, 14 июля.

По словам Кулебы, он не испытывает сентимента, что кто-то из союзников не ценит благодарность Украины или ее недостаток.

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«Ни у кого нет оснований обвинять нас в какой-то неблагодарности. Но правда заключается в том, что, извините, у нас война. И когда меня часто спрашивают коллеги, министры, журналисты иностранные: достаточно ли вам передали оружия? Говорю, что оружия будет недостаточно ровно столько, сколько продлится наш путь к победе. Когда победим, тогда я скажу: спасибо, оружия было достаточно», — заявил Кулеба.

Он напомнил: слова Уоллеса отверг сам премьер-министр Риши Сунак. Также Кулеба рассказал, что представители Украины сидели на саммите в Вильнюсе рядом с британцами, и министр обороны Алексей Резников договорился с коллегой Беном Уоллесом о «военном решении по оружию».

«И Уоллес согласился. То есть все нормально на самом деле. Все решения продолжают приниматься так, как надо. А то, что там кто-то не считает себя Amazon… Пусть остается просто большим открытым для Украины складом британского оружия. Мы очень благодарны каждому: стране, которая дала один снаряд, стране, которая дала сто тысяч снарядов», — сказал Кулеба.

12 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следовало бы больше благодарить Запад за оружие, комментируя критику президента Владимира Зеленского из-за отсутствия приглашения и четких сроков вступления в НАТО.

После заявления Уоллеса Зеленский сказал, что «украинцы могут благодарить его лично каждое утро», и попросил Резникова провести с британским коллегой переговоры.