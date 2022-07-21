Беспилотники и противотанковые комплексы. Великобритания предоставит Украине больше вооружения — Минобороны
Бен Уоллес (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Великобритания отправит в Украину десятки артиллерийских орудий и более 1600 противотанковых средств, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Об этом сообщает The Guardian.
«Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим Украине инструменты для защиты своей страны от незаконного вторжения Путина», — сказал Уоллеса.
По его словам, Великобритания также предоставит противобатарейные радиолокационные системы, сотни беспилотников и более 50 тисяч единиц боеприпасов.
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