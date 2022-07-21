Беспилотники и противотанковые комплексы. Великобритания предоставит Украине больше вооружения — Минобороны

21 июля, 16:00
Бен Уоллес (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Бен Уоллес (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Великобритания отправит в Украину десятки артиллерийских орудий и более 1600 противотанковых средств, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Об этом сообщает The Guardian.

«Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим Украине инструменты для защиты своей страны от незаконного вторжения Путина», — сказал Уоллеса.

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По его словам, Великобритания также предоставит противобатарейные радиолокационные системы, сотни беспилотников и более 50 тисяч единиц боеприпасов.

https://www.youtube.com/watch?v=2UBq7CleE-s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Великобритания Война России против Украины Бен Уоллес

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