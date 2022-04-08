«Важно, чтобы мы сделали все возможное». Великобритания отправит бронетехнику в Украину — министр
Бен Уоллес (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)
Британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что Великобритания направит в Украину бронетехнику.
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Об этом сообщает Sky News.
«Мы будем отправлять бронемашины, защитные бронемашины — такие как Mastiff — чтобы убедиться, что Украина имеет поддержку», — сказал он.
По его словам, важно сделать все возможное, чтобы помочь Украине.
«Очень важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы помочь Украине, и если они попросят у нас оборудование, если у нас оно есть или мы можем помочь другим людям предоставить его, мы сделаем это».
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