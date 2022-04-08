«Важно, чтобы мы сделали все возможное». Великобритания отправит бронетехнику в Украину — министр 8 апреля, 16:23 Цей матеріал також доступний українською Бен Уоллес (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что Великобритания направит в Украину бронетехнику.

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Об этом сообщает Sky News.

«Мы будем отправлять бронемашины, защитные бронемашины — такие как Mastiff — чтобы убедиться, что Украина имеет поддержку», — сказал он.

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По его словам, важно сделать все возможное, чтобы помочь Украине.

«Очень важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы помочь Украине, и если они попросят у нас оборудование, если у нас оно есть или мы можем помочь другим людям предоставить его, мы сделаем это».

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