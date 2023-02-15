Почти вся российская армия задействована в войне РФ против Украины — британский министр обороны

15 февраля, 11:17
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Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что для войны против Украины Россия привлекла 97% своей армии.

Об этом сообщает ВВС.

По его словам, Россия не смогла собрать ни одной силы, чтобы «пробить» оборону Украины.

«Мы только видели попытку продвинуться вперед», — сказал он.

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Министр добавил, что «это дорого обошлось российской армии».

«По нашим оценкам, 97% российской армии, вся российская армия, находится в Украине», — сказал он.

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«Я думаю, что то, что Россия делает, пытаясь продвинуться вперед, она делает почти как во время Первой мировой войны, и с показателями успеха в метрах, а не в километрах», — сказал он.

По его словам, российские лидеры имеют либо «оторваны от реальности», либо «не обращают внимания на человеческую жизнь».

https://www.youtube.com/watch?v=QVpHlvQ4BV8&t=126s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Великобритания Война России против Украины Бен Уоллес

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