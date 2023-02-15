Почти вся российская армия задействована в войне РФ против Украины — британский министр обороны 15 февраля, 11:17 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что для войны против Украины Россия привлекла 97% своей армии.

Об этом сообщает ВВС.

По его словам, Россия не смогла собрать ни одной силы, чтобы «пробить» оборону Украины.

«Мы только видели попытку продвинуться вперед», — сказал он.

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Министр добавил, что «это дорого обошлось российской армии».

«По нашим оценкам, 97% российской армии, вся российская армия, находится в Украине», — сказал он.

Уоллес сравнил уровень истощения армии РФ со временами Первой мировой войны.

«Я думаю, что то, что Россия делает, пытаясь продвинуться вперед, она делает почти как во время Первой мировой войны, и с показателями успеха в метрах, а не в километрах», — сказал он.

По его словам, российские лидеры имеют либо «оторваны от реальности», либо «не обращают внимания на человеческую жизнь».