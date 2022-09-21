«Украина побеждает в этой войне». Объявив мобилизацию в России, Путин признал, что его вторжение провалилось — британский министр обороны 21 сентября, 11:52 Бен Уоллес (Фото:England.Tristan Fewings/Pool via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя частичную мобилизацию в России, заявил, что такие действия российского диктатора Владимира Путина — это признание того, что вторжение в Украину потерпело неудачу.

Об этом сообщает The Guardian.

«Нарушение президентом Путиным собственных обещаний не мобилизовывать часть населения и незаконная аннексия частей Украины являются признанием того, что его вторжение терпит неудачу», — сказал он.

Видео дня

По словам Уоллеса, Путин и его министр обороны Сергей Шойгу «отправили на смерть десятки тысяч своих граждан, плохо экипированных и которыми плохо руководят».

«Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество едино, а Россия становится глобальным изгоем», — сказал он.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.