«Мы не можем позволить этому победить». Если Путину дать золотой мостик для выхода из ситуации, он его нарочно протаранит — Уоллес 3 октября, 17:33 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин пренебрег несколькими возможностями «сохранить лицо» и выйти из ситуации, в которой он сейчас оказался, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

В ходе панельной дискуссии на ConservativeHome он подчеркнул, что Путин продолжает прибегать к зверствам и не оставляет попытки покорить Украину.

«Я имею в виду, что если завтра утром мы построим ему золотой мостик, он умышленно его протаранит, то есть сделает обратное», — сказал Уоллес.

Видео дня

Глава Минобороны Великобритании подчеркнул, что мир не может позволить Путину победить, потому что это будет крушением, если «хулиган» покажет — можно просто игнорировать конвенции, международные правила, договоренности, угрожать всем ядерным оружием — «и тебе ничего не будет».

«Мы не можем позволить этому победить», — сказал британский чиновник.

Как выразился министр, российский диктатор — «этнический националист, живущий фантазиями об объединении так называемого древнего рода». Он не пытается улучшить условия жизни россиян, а хочет увеличить силу РФ за счет ослабления противников, в том числе рассеиванием на Западе раздора из-за поддержки полярных радикальных правых и левых сил, добавил министр.

Уоллес вспомнил, как МИД не советовал ему приезжать на День независимости Украины, «поскольку это может спровоцировать Путина». Он заверил, что, учитывая все сказанное, Запад остается единственным на стороне Украины.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес тайно приезжал в Украину и встречался с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Ни украинская, ни британская сторона не объявляли о визите Уоллеса.

Премьер-министр Британии Лиз Трасс заявила, что помощь Украине от Лондона в 2023 году составит около 2,3 миллиарда фунтов. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 28 сентября она подчеркнула, что «Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании до тех пор, пока президент Путин не потерпит поражение».

