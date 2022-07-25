«Он съест вас». Глава Минобороны Британии предостерег страны, которые пытаются быть нейтральными к агрессии Путина

25 июля, 22:48
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предостерег страны, которые пытаются остаться нейтральными в вопросе войны России против Украины. Об этом сообщает Sky news.

«Если вы будете сидеть на заборе с президентом Путиным, он, в конце концов, съест забор, а затем съест вас», — сказал Уоллес во время брифинга с министром обороны Словакии Ярославом Над.

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Уоллес также поприветствовал поддержку Словакией Украины.

Ранее сообщалось, что Словакия рассматривает возможность передачи Украине своего флота из 11 истребителей МиГ-29.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Бен Уоллес

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