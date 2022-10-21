Но вопросы остались. Уоллес не будет бороться за пост премьера Британии и склоняется к кандидатуре Джонсона 21 октября, 19:42 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что склоняется к кандидатуре Бориса Джонсона в борьбе за пост следующего премьер-министра.

Об этом сообщает Sky News.

Сам Уоллес отказался бороться за пост нового премьер-министра, но дал понять, что будет поддерживать Бориса Джонсона в гонке.

Он не был категоричным в своей поддержке, но сказал, что «склоняется» к бывшему премьер-министру.

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«На данный момент я бы склонялся к Борису Джонсону», — сказал он, одновременно добавив, что к Джонсону остаются вопросы, имея в виду парламентские расследования относительно его поведения.

Уоллес стал вторым министром кабинета министров, который публично поддержал Джонсона, после того, как это сделал министр по вопросам предпринимательства Джейкоб Рис-Могг.

Уоллес сказал, что Консервативная партия также должна подумать о том, «у кого есть мандат», отметив, что Джонсон выиграл выборы 2019 года.

Уоллес добавил, что партия «должна сосредоточиться» на том, кто принесет единство, и кто сможет выиграть следующие выборы.

20 октября премьер Великобритании Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку после рекордно коротких в британской истории 45 дней на посту. Еще 12 октября она заявляла, что «твердо намерена» посетить Украину, однако так и не успела этого сделать.

Кто станет новым премьером Великобритании

Одним из лидирующих претендентов на должность премьера является бывший министр Риши Сунак. Во время летнего конкурса на должность премьера его поддержка была высока, но он уступил Трасс. За последние несколько недель его репутация укрепилась, так как во время летней кампании он предупреждал, что планы Трасс по необоснованному снижению налогов вызовут обвал фунта стерлингов и стремительный рост стоимости ипотечных кредитов.

Еще одна претендентка на пост премьера — Пенни Мордонт — лидер палаты общин, которая во время предыдущего конкурса на должность премьера заняла третье место, отстав от Трасс лишь на восемь голосов.

Бывшая глава министерства внутренних дел в кабинете Трасс Суэлла Брейверман также может претендовать на премьерский пост, ее кандидатуру поддерживают правые евроскептики.

Кроме того, сторонники Бориса Джонсона, который после отставки отправился отдыхать на Карибы, предполагают, что он может занять пост премьера повторно. Издание The Telegraph уже сообщило, что Джонсон возвращается из отпуска, чтобы принять участие в конкурсе.

Во время конкурса возможен вариант, при котором депутаты сократят количество претендентов, а один из финального дуэта согласится выбыть.

«Однако кто бы ни победил, он столкнется с теми же проблемами ограниченных финансов и почти неуправляемой партией. Правильно, что Трасс ушла. Она претендует на звание наименее успешного премьер-министра в британской истории. Но страна остается во власти внутренних махинаций Консервативной партии», — подытоживает The Economist.