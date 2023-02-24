Уоллес предлагает Украине попросить советские истребители у союзников. Передачу Typhoon в ближайшее время исключил 24 февраля, 13:58 Бен Уоллес на учениях украинских военных в Дорсете, 22 февраля 2023 года (Фото:Ben Birchall/Pool via REUTERS)

Великобритания готова передать истребители своим европейским союзникам, чтобы те могли отправить старые советские истребители Украины.



Об этом министр обороны Бен Уоллес сказал Times Radio в пятницу, 24 февраля.

По его словам, быстрый способ для Киева получить истребители — обратиться в те страны Европы, у которых есть советские — МиГ-29 или Су-24.

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«Если они захотят пожертвовать их, мы можем использовать наши истребители, чтобы передать им, таким образом обеспечив безопасность», — сказал Уоллес.

Также он исключил, что Лондон в краткосрочной перспективе передаст Киеву истребители Typhoon. Он заявил SkyNews, что самолеты будут «слишком сложными» для украинских пилотов, а чтобы поддерживать их на земле нужны сотни британских военных.

«Передача истребителя связана с сотнями людей: инженеры, пилоты, обучение, радиоэлектронная борьба. Чем сложнее платформа, тем больше хлопот. Запад не планирует вводить войска в Украину в таких масштабах», — объяснил британский министр.

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

Президент Владимир Зеленский 8 февраля встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне и в том числе призвал передать ВСУ британские истребители. Тот заявил, что британские инструкторы начнут обучение украинских морских пехотинцев и пилотов самолетов.

После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС 9 февраля Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».