Почувствовал себя аутсайдером в Самарканде. Почему Путин решил сыграть ва-банк — отвечает Подоляк

22 сентября, 20:14
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Российский диктатор Владимир Путин ждет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Самарканде, 16 сентября (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин ждет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Самарканде, 16 сентября (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин решил сыграть ва-банк, объявив в РФ мобилизацию.

Подоляк назвал Радио НВ три причины, по которым российский диктатор объявил о поддержке референдумов, мобилизации в РФ и снова озвучил ядерные угрозы.

https://www.youtube.com/watch?v=Bu5VM09DQfI

Первой из них он считает успехи Вооруженных сил Украины — эффективное контрнаступление на Харьковском направлении и эффективную блокаду херсонской российской группировки и разрушение всей тыловой инфраструктуры оккупантов.

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«Он понимает (все же определенную информацию он получает), что с военной точки зрения, к сожалению для него, он не сможет продвигаться вперед. То есть военной победы не будет», — подчеркнул советник главы ОП.

Второй причиной Подоляк считает возникновение вопросов в российском обществе, которому говорили, что «за три дня мы возьмем Киев, через две недели возьмем всю Украину».

«И, наконец, третье. Именно в это время, когда Путин находится в определенном психологическом состоянии, отправляется в Самарканд, где что с ним происходит? К нему относятся, как к некому неполноценному человеку. Он уже не монстр, он уже не ключевой распорядитель региона! Он уже не глобальный политик. Он аутсайдер», — констатировал представитель ОП.

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По его мнению, именно из-за того, что Путин это понимает, он и решил сыграть ва-банк.

С 15 по 16 сентября в Самарканде проходил саммит ШОС. Он ознаменовался публичным унижением Путина, которому пришлось оправдываться перед лидерами стран-участниц за агрессию РФ против Украины.

Также Путину пришлось ждать перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. До этого российский диктатор сам часто демонстративно опаздывал на встречи.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Самарканд Радио НВ Михаил Подоляк Война России против Украины Самаркандский саммит ШОС

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