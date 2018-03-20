Университеты Украины и Катара договорились об образовательном обмене

Порошенко находится в Катаре с рабочим визитом

Национальный университет им. Тараса Шевченко и один из университетов Катара подписали соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Катар.

"Пока это будет в виде обмена студентами и преподавателями, а в будущем мы можем говорить и о двойных дипломах", - пояснил он.

Глава украинского государства добавил, что дополнительно обсуждалось и предложение об обучении арабскому языку украинских военных и дипломатов, которые находятся в Катаре.

Ранее сообщалось, что Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.