Университеты Украины и Катара договорились об образовательном обмене

Национальный университет им. Тараса Шевченко и один из университетов Катара подписали соглашение о сотрудничестве.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Катар.
"Пока это будет в виде обмена студентами и преподавателями, а в будущем мы можем говорить и о двойных дипломах", - пояснил он.
Глава украинского государства добавил, что дополнительно обсуждалось и предложение об обучении арабскому языку украинских военных и дипломатов, которые находятся в Катаре.
Ранее сообщалось, что Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.
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