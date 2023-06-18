Украина потеряла менее 10% западной техники в боях с РФ — разведка Эстонии 18 июня, 11:42 Поврежденный во время боевого задания Bradley, его уже ремонтируют (Фото:Анна Маляр/Telegram)

В боях с оккупационной армией РФ украинская армия потеряла мене 10% предоставленной западной техники, заявил начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг.

Об этом он сказал в интервью изданию ERR.

По его словам, этот показатель может вырасти, так как потери техники являются неизбежным следствием любых наступательных действий.

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Гросберг подчеркнул, что западная техника лучше защищает военнослужащих. Это означает, что даже если она выходит из строя, экипажи часто выживают и не получают серьезных ранений.

Комментируя контрнаступление ВСУ, эстонский полковник заявил, что украинские подразделения, которых готовили в течение последних шести месяцев, пока не участвовали в последних боевых действиях.

Он добавил, что на следующей неделе продолжится поиск слабых мест в российских линиях обороны, поэтому быстрого наступления ВСУ в ближайшее время не будет.

Телеканал CNN со ссылкой на OSINT-аналитиков писал, что за первые дни контрнаступления Украина якобы потеряла 16 БМП Bradley. Официально потери Украина не комментирует.

На фоне российских вбросов 9 июня замминистра обороны Анна Маляр заявляла, что «военную технику, которую невозможно уничтожить, еще не создали», а неизбежными потерями являются люди.

15 июня она подтвердила повреждение одной боевой машины пехоты Bradley во время наступления Сил обороны. Ее уже направили на ремонт, экипаж успешно эвакуировался.



