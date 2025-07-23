В Стамбуле во дворце Чираган начался третий раунд переговоров между Украиной и страной-агрессором РФ при координации турецкой стороны, сообщает Интерфакс-Украина .

Информацию о начале переговоров также подтвердило Суспільне.

Обновлено в 21:30. РБК-Украина сообщило, что переговоры в Стамбуле уже закончились.

Ранее российские пропагандистские СМИ сообщили, что главы украинской и российской делегаций Рустем Умеров и Владимир Мединский проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. В окружении Умерова уточнили, что переговоры еще не начались. Как сообщило Интерфакс-Украина, состоялась короткая подготовительная встреча с принимающей стороной, в которой приняли участие Умеров, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и Мединский.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что такие вбросы — попытка российской пропаганды создать иллюзию «прямых контактов» с Украиной и манипулировать международной аудиторией.

Перед этим украинская делегация провела встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил подробности встречи украинской делегации с Эрдоганом. Они передали президенту Турции приветствие от президента Владимира Зеленского и поблагодарили его за поддержку Украины, а также за готовность предоставить переговорную площадку и способствовать дипломатическим усилиям для справедливого мира.

Ранее американская газета The New York Times писала, что Украина и Россия все еще имеют кардинально разные позиции перед третьим раундом мирных переговоров, организованных при посредничестве США.

19 июля президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне встретиться. По словам главы государства, среди тем для обсуждения обмен пленными, возвращение детей и «прекращение убийств».

Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе, ее возглавляет Умеров. В состав делегации входят представители Офиса президента, Министерства иностранных дел, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Вооруженных сил Украины.

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и России. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.