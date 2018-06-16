"Умный строит мосты, а дурак - заборы" - китайские СМИ о пошлинах США

Китайские СМИ посмеялись над планом президента США Дональда Трампа обложить 25-процентной пошлиной китайские товары стоимостью 50 миллиардов долларов.
Об этом сообщает BBC.
"Открытость Китая для других стран - лучший ответ на торговый конфликт между Китаем и Соединенными Штатами. Умный строит мосты, а дурак - заборы", - сообщает государственное агентство Синьхуа.
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Трамп объявил о тарифах в пятницу, обвинив Пекин в хищении интеллектуального авторского права. В ответ Китай пообещал 25-процентный тариф на 659 американских товаров на сумму 50 миллиардов долларов.
После обмена угрозами и под страхом начала масштабной торговой войны между Китаем и США упали фондовые рынки.
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