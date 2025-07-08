Президент Украины Владимир Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить . Какие кандидаты рассматриваются ей на замену, в интервью рассказала обозреватель Radio NV Юлия Забелина.

— Действующий посол Украины в США Оксана Маркарова пребывает в Вашингтоне, я так понимаю. Действительно ли на повестке дня стоит замена посла? И у кого самые большие шансы поехать в Вашингтон?

— Обсуждение замены посла Украины в Соединенных Штатах вышло, можно сказать, на финальную прямую.

Сейчас есть несколько кандидатур. Одни являются более реальными, другие — это кандидатуры, которые, скорее, сами себя запускают в информационное пространство. Пока что нельзя сказать, что какого-то кандидата президент поддержал на 100%, и он уже готовится переходить на эту должность.