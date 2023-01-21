Никаких прогнозов. Умеров опроверг сообщение о российском наступлении с трех сторон в феврале 21 января, 13:22 Умеров опроверг новости о наступлении России в феврале (Фото:Рустем Умеров / Facebook)

Председатель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров, принимавший участие в российско-украинских переговорах после 24 февраля 2022 года, опроверг сообщение о якобы новом наступлении РФ на Украину в феврале 2023-го.



До этого американское издание Daily Beast опубликовало новость, в которой со ссылкой на Умерова сообщило, что Россия готовится к новому наступлению на Украину с трех направлений в феврале.



Видео дня

«Рустем Умеров заявил, что Кремль готовится к новому продвижению, которое может начаться уже в феврале. Наступление могло бы произойти с севера, через белорусскую границу, с российских опорных пунктов на востоке Украины и с юга, где оккупированный с 2014 года Крым и соседние города Мелитополь и Запорожье, которые теперь также под контролем России», — говорилось в начальной версии статьи.



«Российские войска, окружившие нас с 240 градусов, атакуют со стороны Черного моря, со стороны Беларуси, Луганской и Донецкой областей», — сказал Умеров изданию.



Фото: web.archive.org

На своей странице в Facebook Рустем Умеров это опровергает.



«Никаких прогнозов и предвидений во время разговора с изданием Daily Beast с моей стороны не было отмечено», — подчеркнул украинский политик.

Он добавил, что издание оперативно отреагировало и уже подало корректную формулировку в тексте. Теперь там отмечается, что Украина уже 10 месяцев находится под постоянной угрозой по разным направлениям.

«Он [Умеров] отметил, что Украине угрожают по многим направлениям, но не уточнил, откуда именно», — говорится в последней версии материала издания.

Фото: Скриншот thedailybeast.com

Умеров в своем Facebook подчеркнул, что война с Россией длится почти девять лет, поэтому Украина «готова к любым сценариям».

WP недавно сообщило, что глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев, обсудив с президентом Украины Владимиром Зеленским новое наступление РФ и поддержку США.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

