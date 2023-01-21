Никаких прогнозов. Умеров опроверг сообщение о российском наступлении с трех сторон в феврале

21 января, 13:22
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Умеров опроверг новости о наступлении России в феврале (Фото:Рустем Умеров / Facebook)

Умеров опроверг новости о наступлении России в феврале (Фото:Рустем Умеров / Facebook)

Председатель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров, принимавший участие в российско-украинских переговорах после 24 февраля 2022 года, опроверг сообщение о якобы новом наступлении РФ на Украину в феврале 2023-го.

До этого американское издание Daily Beast опубликовало новость, в которой со ссылкой на Умерова сообщило, что Россия готовится к новому наступлению на Украину с трех направлений в феврале.

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«Рустем Умеров заявил, что Кремль готовится к новому продвижению, которое может начаться уже в феврале. Наступление могло бы произойти с севера, через белорусскую границу, с российских опорных пунктов на востоке Украины и с юга, где оккупированный с 2014 года Крым и соседние города Мелитополь и Запорожье, которые теперь также под контролем России», — говорилось в начальной версии статьи.

«Российские войска, окружившие нас с 240 градусов, атакуют со стороны Черного моря, со стороны Беларуси, Луганской и Донецкой областей», — сказал Умеров изданию.

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web.archive.org
Фото: web.archive.org
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На своей странице в Facebook Рустем Умеров это опровергает.

«Никаких прогнозов и предвидений во время разговора с изданием Daily Beast с моей стороны не было отмечено», — подчеркнул украинский политик.

Он добавил, что издание оперативно отреагировало и уже подало корректную формулировку в тексте. Теперь там отмечается, что Украина уже 10 месяцев находится под постоянной угрозой по разным направлениям.

«Он [Умеров] отметил, что Украине угрожают по многим направлениям, но не уточнил, откуда именно», — говорится в последней версии материала издания.

Скриншот thedailybeast.com
Фото: Скриншот thedailybeast.com
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Умеров в своем Facebook подчеркнул, что война с Россией длится почти девять лет, поэтому Украина «готова к любым сценариям».

WP недавно сообщило, что глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев, обсудив с президентом Украины Владимиром Зеленским новое наступление РФ и поддержку США.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Вторжение Наступление Военное вторжение Угроза вторжения России Рустем Умеров Война России против Украины когда нападет Беларусь

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