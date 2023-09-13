Умеров обсудил с главой Минобороны Канады военную помощь Украине 13 сентября, 20:11 Рустем Умеров (Фото:Пресс-служба партии Голос)

Министр обороны Украины Рустем Умеров в среду, 13 сентября, провел телефонный разговор со своим канадским коллегой Биллом Блэром.

Об этом сообщает Минобороны Канады.

Он заявил, что они обсуждали возможности Канады по продолжению поддержки Украины.

«Канада выделила Украине военную помощь на сумму более 1,8 миллиарда канадских долларов — и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — добавил Блэр.

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28 июня Министерство финансов Украины сообщило, что с начала полномасштабного вторжения Украина получила от Канады более $3,5 млрд помощи. В частности за 2023 год — $1,75 млрд.