Умеров обсудил с главой Минобороны Канады военную помощь Украине

13 сентября, 20:11
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Рустем Умеров (Фото:Пресс-служба партии Голос)

Рустем Умеров (Фото:Пресс-служба партии Голос)

Министр обороны Украины Рустем Умеров в среду, 13 сентября, провел телефонный разговор со своим канадским коллегой Биллом Блэром.

Об этом сообщает Минобороны Канады.

Он заявил, что они обсуждали возможности Канады по продолжению поддержки Украины.

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«Канада выделила Украине военную помощь на сумму более 1,8 миллиарда канадских долларов — и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — добавил Блэр.

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28 июня Министерство финансов Украины сообщило, что с начала полномасштабного вторжения Украина получила от Канады более $3,5 млрд помощи. В частности за 2023 год — $1,75 млрд.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Канада Военная помощь Рустем Умеров Война России против Украины

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