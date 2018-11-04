04 ноября 2018, воскресенье

Умер экс-секретарь кабинета министров Великобритании Джереми Хейвуд

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Джереми Хейвуд
Джереми Хейвуд/Twitter

Джереми Хейвуд

В возрасте 56 лет скончался экс-секретарь кабинета министров и бывший глава государственной службы Великобритании Джереми Хейвуд. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, известие о смерти Хейвуда является чрезвычайно печальной новостью. Она также добавила, что он "работал неустанно, чтобы служить своей стране".

Отмечается, что Хейвуд ушел в отставку с должности секретаря кабинета министров Великобритании всего несколько недель назад, 24 октября, в связи с ухудшением состояния здоровья.

Джереми Хейвуд был назначен секретарем британского кабинета министров 1 января 2012 года, а главой государственной службы – в сентябре 2014 года.

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