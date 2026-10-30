Умар Кремлёв и Дональд Трамп-младший во время форума IBA Sport + Business в Стамбуле, 29 сентября 2025 года (Фото: IBA)

Российский бизнесмен Умар Кремлев, которого связывают с ближайшим окружением российского диктатора Владимира Путина , встречался в Казахстане с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим; там они обсуждали бизнес-сделки.

Об этом изданию Важные истории рассказали два источника, знакомые с Кремлёвым. Сам Кремлёв рассказывал о встречах своим знакомым.

В начале недели Financial Times сообщила, что 48-летний сын президента США Дональд Трамп-младший в августе 2026 года ездил в Монголию на охоту вместе с представителем Кремля. Трамп-младший прилетел в столицу Монголии Улан-Батор после своей свадьбы на Карибском острове. Часть расходов на организацию которой, по данным американского расследовательского издания ProPublica, оплатил Кремлёв.

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Представитель Дональда Трампа-младшего заявил Financial Times, что сын президента США познакомился с Умаром Кремлёвым через общего друга из охотничьих кругов.

«Его с Умаром связывает личная дружба, а не деловые отношения. Их дружба в основном основана на общей любви к охоте, рыбалке и отдыху на природе», — сказал представитель.

Однако два источника издания Важные истории, лично знакомые с Умаром Кремлёвым, рассказали, что отношения между российским бизнесменом и сыном президента США носят не только дружеский, но и деловой характер. По словам собеседников издания, в этом году Кремлёв летал в Казахстан на встречу с Трампом-младшим, где они обсуждали деловые соглашения.

Казахстан мог быть выбран в качестве места встреч из-за бизнес-интересов Кремля и семьи Трампа в этой стране. Как выяснила Financial Times, в августе прошлого года братья Дональд и Эрик Трампы приобрели долю в строительной компании Skyline Builders. В конце октября она получила 20% в Kaz Resources — предприятии, созданном для реализации масштабного проекта по добыче вольфрама вблизи Караганды.

Через шесть дней после того, как сыновья президента США стали совладельцами этого проекта, в ноябре 2025 года Дональд Трамп-старший и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявили о предоставлении американским инвесторам доступа к месторождениям вольфрама. Одновременно два государственных финансовых учреждения США — Экспортно-импортный банк (EXIM) и Корпорация финансирования международного развития США (DFC) — выразили готовность выделить на реализацию проекта до 1,6 млрд долларов.

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В конце того же 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял ещё одно важное решение, которое на этот раз совпало с бизнес-интересами Умара Кремлёва.

Как сообщало издание Агентство, 30 декабря президент Казахстана обязал местных букмекеров работать через государственную Единую систему учёта (ЕСО), платежной платформой которой стала компания Nomapay, принадлежащая блогеру Айтыму Жакупову. Он называл себя «братом» Умара Кремлёва. Депутаты парламента Казахстана заявляли, что за компанией стоит российский бизнесмен, и обвиняли власти в передаче букмекерского рынка структурам, связанным с Россией. Впоследствии они удалили свои посты, а один из депутатов объяснил это тем, что «почувствовал на себе всю силу государства».

Источники Важных историй, знакомые с Кремлёвым, не знают, какие именно соглашения он обсуждал с сыном Трампа в Казахстане. Однако, по их словам, сам Кремлёв описывал эти встречи именно как деловые.

Представитель Дональда Трампа-младшего сообщил, что «Дон и Умар — личные друзья, однако они никогда не заключали между собой никаких деловых соглашений и не планируют этого».

Один из собеседников издания утверждает, что Путин рассматривает Кремлёва как ценного посредника в отношениях с семьёй президента США.

В России Кремлев находится под государственной защитой: информация о нём засекречена в официальных базах данных, он передвигается на служебных автомобилях Росгвардии в сопровождении вооружённой охраны. Такую защиту предоставляют только высокопоставленным чиновникам, руководству спецслужб или другим лицам по решению президента.

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Кремлев, которого ранее звали Умарали Лутфуллоев, дважды был осуждён в России за вымогательство и нанесение телесных повреждений. В 2010 году он сменил фамилию и сблизился с будущим руководителем Службы безопасности президента РФ Алексеем Рубежным. Благодаря этим связям Кремлёв получил контроль над букмекерским бизнесом России и крупнейшим автодилером страны — компанией Рольф, которую государство отобрало у предыдущего владельца. По словам знакомого с ним бизнесмена, Рубежный обеспечил принятие Путиным всех необходимых решений.