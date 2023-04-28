«Точно в цель». Минобороны РФ цинично похвасталось ударом по жилому дому в Умани, в результате которого погибли 14 человек

28 апреля, 12:45
Поделиться:
Последствия атаки РФ (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Последствия атаки РФ (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В пятницу, 28 апреля Минобороны РФ цинично похвасталось ударом по жилому дому в Умани.

Российское ведомство опубликовало в Telegram фото ракеты с подписью «точно в цель».

Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ заявил, что это очевидная неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц.

Видео дня

Читайте также:
Уничтожен целый подъезд. Последствия ракетного удара России по жилой многоэтажке в Умани — фоторепортаж

«Минуубийства РФ радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидная неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц», — написал Ермак в Telegram.

В МВД сообщили, что из-под завалов разрушенной вражеской ракетой многоэтажки в Умани извлекли тела погибших, таким образом количество жертв возросло до 14 человек.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Умань Война России против Украины Ракетный удар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X