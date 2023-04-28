«Точно в цель». Минобороны РФ цинично похвасталось ударом по жилому дому в Умани, в результате которого погибли 14 человек 28 апреля, 12:45 Последствия атаки РФ (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В пятницу, 28 апреля Минобороны РФ цинично похвасталось ударом по жилому дому в Умани.

Российское ведомство опубликовало в Telegram фото ракеты с подписью «точно в цель».

Фото: Минобороны РФ

Глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ заявил, что это очевидная неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц.

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«Минуубийства РФ радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидная неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц», — написал Ермак в Telegram.

В МВД сообщили, что из-под завалов разрушенной вражеской ракетой многоэтажки в Умани извлекли тела погибших, таким образом количество жертв возросло до 14 человек.