После удара РФ по жилому дому в Умани. Дмитрий Кулеба призвал предоставить Украине истребители F-16

28 апреля, 10:47
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)

В пятницу, 28 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя ракетный удар РФ по украинским городам, призвал предоставить Украине истребители F-16.

«Ракетные удары, которые убивают невинных украинцев во сне, включая двухлетнего ребенка, — это ответ России на все мирные инициативы», — написал он в Twitter.

По его словам, путь к миру — это выгнать Россию из Украины.

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«Путь к миру — вооружить Украину самолетами F-16 и защитить детей от российского террора», — написал он.

В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия совершила новый массированный удар по украинским городам.

В районе Киева сбили 11 ракет и 2 БПЛА, в Умани одна из ракет попала в жилую девятиэтажку, в Днепре погибли женщина и ребенок.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Умань Дмитрий Кулеба Война России против Украины Ракетный удар

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