МИД Франции убежден, что РФ намеренно обстреляла жилые дома в Умани 28 апреля, 21:02 Последствия обстрела Умани (Фото:Володимир Зеленський/Telegram)

Франция самым решительным образом осуждает российские ракетные удары по территории Украины, в частности, в Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление МИД Франции.

В заявлении отмечается, что Россия намерено целилась в жилые дома в городе Умань, что «привело к большим жертвам среди гражданского населения, в том числе среди детей».

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«Такой удар по украинской инфраструктуре и гражданскому населению подчеркивает явное желание России продолжать эскалацию агрессивной войны в Украине», — заявили в министерстве.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подчеркнула, что они будут продолжать поддерживать Международный уголовный суд «для борьбы с безнаказанностью» за военные преступления России.

Она добавила, что ее страна продолжит свою военную и гуманитарную поддержку для укрепления устойчивости Украины столько, сколько это необходимо.

Ранним утром в пятницу, 28 апреля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 ракет, в том числе 11 — возле Киева. Также было сбито два беспилотника.

В Умани одна из ракет разрушила целый подъезд жилой девятиэтажки. По данным на 19:00, в результате атаки погибли 23 человека.