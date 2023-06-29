В Германии на местных выборах впервые победил ультраправый кандидат от AfD: почему противники помощи Украине так популярны — интервью NV 29 июня, 16:41 Роберт Зессельманн (фото на плакате) победил на местных выборах в городе Зоннеберг в Тюрингии (Фото:Reuters/Max Schwarz)

Популистская ультраправая партия Альтернатива для Германии (AfD) впервые в истории ФРГ победила на местных выборах, которые состоялись в воскресенье, 25 июня. Это стало еще одним проявлением укрепления позиций правопопулистов в Германии. О причинах этого явления NV рассказал доктор Йоханнес Кисс, который в своих исследованиях сосредоточен прежде всего на антидемократических настроениях.

Автор: Руслан Рохов, независимый политический аналитик, соучредитель и член правления Офиса развития публичной политики



Ультраправая пророссийская популистская партия Альтернатива для Германии (AfD), которая выступает против поддержки Украины и за выход ФРГ из ЕС, впервые за свою десятилетнюю историю будет иметь своего представителя во главе района. Роберт Зессельманн, который баллотировался от ультраправых, победил во втором туре выборов главы района Зоннеберг [должность, эквивалентная роли мэра] в федеральной земле Тюрингия на востоке Германии. Население города Зоннеберг — около 22 тыс. человек.



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В воскресенье, 25 июня, по результатам голосования представитель AfD набрал здесь 52,8% голосов избирателей. Роберт Зессельманн победил действующего главу района от Христианско-демократического союза (CDU) Юргена Кеппера несмотря на то, что его поддержали все наиболее рейтинговые партии в этом регионе, в частности социал-демократы (SPD), зеленые (Die Grünen) и левая партия (Die Linke).

AfD уже десять лет продолжает наращивать свой рейтинг, достигнув рекордных для себя 20,5% голосов, отставая от самых рейтинговых ныне оппозиционных консерваторов всего на несколько процентов. По мнению аналитиков, причиной постоянного роста популярности AfD является умелая игра ультраправых популистов на экономической повестке дня, в частности на опасениях избирателей относительно экономической рецессии, миграции и «зеленого перехода».

За счет чего постоянно растет рейтинг правопопулистов в Германии и как случилось, что AfD одержала историческую победу в городе Зоннеберг — на эти и другие вопросы ответил Доктор Йоханнес Кисс, заместитель директора Института исследования демократии Эльзы Френкель Брансвик Лейпцигского университета. В своих исследованиях он сосредоточен прежде всего на антидемократических настроениях в Саксонии, где AfD имеет один из самых высоких уровней поддержки. Как политический социолог он также исследует социальное и политическое доверие в Европе, а также профсоюзы и трудовые споры.

— Как удалось представителю AfD выиграть местные выборы в Тюрингии?



— Это многомерная проблема: с одной стороны — AfD и неонацисты имеют историю доминирования в регионе и CDU безуспешно пытался противостоять этому ультраправому доминированию двигаясь вправо, а с другой стороны — AfD находится на рекордно высоком уровне рейтинга по причинам глобальной и национальной политики, с отпечатком на общую политико-экономическую ситуацию: хотя людей в регионе точно нельзя назвать бедными и обездоленными, они после десятилетий неолиберальной экономической политики чувствуют себя таковыми.



— Почему рейтинг партии Альтернатива для Германии продолжает расти на протяжении 10 лет?



— Опять же, есть ряд причин: во-первых, всегда был потенциал 15−20% голосов для ультраправой партии, в Восточной Германии больше. За последнее десятилетие AfD зарекомендовала себя как естественный выбор для этой части населения. Интересно, что AfD удалось нормализовать позиции ультраправых и одновременно радикализироваться. Одной из причин их успеха, несмотря на радикализацию, является движение правоцентристских партий (FDP, CDU) вправо по ряду вопросов (климат, гендерное разнообразие, миграция).



— Аналитики, включая меня, склонны верить, что рост базируется на экономической повестке дня. В отличие от других партий, правые популисты пытаются ответить на сложные вопросы о жизненных трудностях и причинах низкого благосостояния граждан, одновременно предлагая простые инструменты для решения сложных проблем. Каково ваше мнение?



— Я бы согласился, что в основе — экономические вопросы. Однако, помимо этого, AfD больше мобилизуется на политических обиженных и разочаровании, а также на предполагаемом будущем экономическом спаде. Люди, которые голосуют за AfD, часто не являются экономически обделенными. Зоннеберг, например, имеет очень низкий уровень безработицы. Ультраправые занимаются теми избирателями, которые потеряли доверие к другим партиям, теми, позиции которых не представляют классические центристские партии, пытаясь стать силой, которая защитит их от лицемерных политиков и угроз грядущего будущего.



— Проблема падения доверия к классическим партиям и их выдвиженцам — не новая тенденция. Победа несистемного Трампа в США, победа Макрона во Франции, победа Владимира Зеленского в Украине, появление Движения пяти звезд в Италии, рост популярности партии Альтернатива для Германии и т.д. являются следствием разочарования и апатии к классическим системным партиям и политикам. У людей складывается ощущение, что они ни на что не влияют, что политики преследуют личные интересы и работают исключительно на трансконтинентальные корпорации и национальные финансово-промышленные группы. […] Как вы считаете, насколько актуальна проблема низкого уровня обратной связи между избирателями и партиями в Германии? Разве в этом нет предпосылок для роста рейтинга AfD, которая, в отличие от других партий, пытается поддерживать отношения со своими избирателями? Если эта проблема актуальна, как вы видите пути ее решения?



— Мы видим общее снижение доверия к различным институтам, особенно к партиям, поскольку многие люди потеряли прямую связь, среди других причин, из-за индивидуализации общества с их стороны и централизации и ориентации на «среднего избирателя» со стороны партий. То есть партии работают со средним арифметическим центристским избирателем, в то время как у каждого избирателя есть индивидуальные потребности и собственные видения.



Без «гражданской культуры» и привлечения граждан к формированию политики политические системы не могут быть стабильными в долгосрочной перспективе.



Я думаю, что наша демократия в значительной степени сильна на местном уровне. Именно здесь люди могут участвовать в формировании политики и участвовать в демократических процессах. При этом существует серьезный разрыв между политикой на местном уровне и [официальным] Берлином, который нужно решить не только политикам, но и самим гражданам в их местных общинах.



Демократия на федеральном уровне требует перезапуска с точки зрения того, как взаимодействует власть с обществом и как определяет какие вопросы действительно важны.



— Как здесь может быть полезным опыт изменения способа финансирования партий в Италии, чтобы мотивировать работать политиков с каждой индивидуальной потребностью? Или как мог бы быть полезным способ финансирования избирательных кампаний как США, где индивидуальные потребности попадают в национальную повестку дня через аккумуляцию большим количеством людей значительных сумм денег для кандидатов от партий через Комитеты политического влияния [Political action committees, PAC]?



— Что касается последнего вопроса, я не уверен, что это хорошая идея, поскольку пожертвования всегда склоняют политические системы к богатым и сверхбогатым.



Сравнивая США и Германию, я считаю, что немецкая политическая система более стабильна частично из-за системы государственного финансирования политических партий. Хотя это государственное финансирование тоже зависит от доли голосов и, таким образом, косвенно от доверия граждан.

В Италии же финансирование имеет связь с доверием через оплату из налогов, когда сам гражданин самостоятельно из своих налогов направляет деньги.

Безусловно, работа с гражданами важна, но есть вопрос как ее стимулировать. Участие должно быть «реальным».