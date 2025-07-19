«Трамп недостаточно решительно давит». The Telegraph проанализировал предложение США по заключению соглашения РФ с Украиной в течение 50 дней

Ультиматум президента США Дональда Трампа, который требует от Кремля заключить с Киевом соглашение о перемирии в течение 50 дней , не произвел впечатления на диктатора Владимира Путина.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщило издание The Telegraph.

По данным издания, Трамп был уверен в том, что Кремлевский режим отнесется к угрозе введения новых санкций и сделает реальные шаги к миру в Украине в течение этих 50 дней. Однако прошла уже почти неделя, а Путин не проявил никаких признаков заинтересованности в переговорах с Украиной.

Реклама

«Важное заявление Трампа встретили в Москве с облегчением, а не с тревогой. Московская фондовая биржа выросла на 2,7%, а российский рубль вырос на 0,8% относительно китайского юаня. Российские чиновники опасались новых масштабных санкций и были рады видеть, что Трамп готов ввести лишь в значительной степени невыполнимые тарифы против стран БРИКС», — сказано в публикации.

Как отмечает The Telegraph, после угроз Трампа Россия продолжает использовать старую риторику конфронтации и осуществила уже массированные удары по Украине сотнями дронов и десятками ракет.

«Эти предупредительные сигналы указывают на то, что Трамп недостаточно решительно давит на Россию. Нужен настоящий подход максимального давления, чтобы заставить Путина принять мирное соглашение в Украине», — считает аналитик издания.

Обозреватель The Telegraph предлагает стратегию максимального давления на Россию: устранение лазеек в санкционном режиме; увеличение поставок оружия Украине и поддержка внутреннего оборонного сектора Украины.

В своем стремлении обезвредить ядерную программу Ирана Трамп фактически синтезировал тактику давления с просчитанными рисками. Трамп должен воспроизвести элементы этой формулы, чтобы принудить Путина к миру", — сказано в публикации.

14 июля американский президент заявил, что «очень недоволен» Россией и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Белый дом уточнил, что речь идет о введении 100% пошлин на российские товары, а также о вторичных санкциях в отношении стран, которые покупают нефть у России, если соглашение не будет заключено в течение 50 дней.

«Я надеюсь, мы не дойдем до этого [тарифов], но я слышал столько разговоров, разговоров и разговоров, а потом на Киев летят ракеты и убивают 60 человек», — добавил Трамп.

В тот же день объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп сказал, что благодаря сделке Украина получит вооружения на миллиарды долларов. Генсек НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет о «огромном количестве военной техники», в частности средствах ПВО и ракетах. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Также американский президент заявил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине.