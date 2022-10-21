7 октября Лукашенко впервые получил ультиматум от Путина — белорусский журналист 21 октября, 16:46 По мнению Игоря Ильяша, Лукашенко согласился на ультиматум Путина (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)

Журналист и политический аналитик из Беларуси Игорь Ильяш в интервью Радио НВ заявил, что, по его мнению, 7 октября во время встречи в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко впервые получил ультиматум от Владимира Путина.

Комментируя вопрос о том, что произошло на этой встрече, после которой, согласно его статье, Воронка эскалации. Как Лукашенко готовит Беларусь к войне, в Беларуси началась резкая эскалация, Ильяш сказал Радио НВ: «Я думаю, что он впервые получил ультиматум. Нельзя сказать, что эта эскалация была какой-то неожиданностью, потому что после того как курс на эскалацию взял Кремль (я имею в виду решение о проведении мобилизации и официальной аннексии оккупированных территорий Украины) было понятно, что при таком повышении ставок пассивная роль Лукашенко в этом конфликте Путина уже не будет удовлетворять».

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После этого, по словам журналиста, Лукашенко пришлось выбирать: либо резко дистанцироваться от Путина, либо принять его ультиматум и решиться на эскалацию. В итоге белорусский диктатор выбрал второй вариант.

10 октября Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко говорил, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории страны.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию страны «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

Американский Институт изучения войны (ISW) в сводке по итогам 18 октября утверждал, что хотя Беларусь продолжает предоставлять армии РФ свою территорию и воздушное пространство, ее вступление в войну на стороне России остается маловероятным.